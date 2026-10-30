На 28 октомври директорът на японската телевизия TBS Масамине Рюхо се опита да оневини втория сезон на популярния телевизионен сериал „VIVANT", която очевидно очерня Китай, твърдейки, че е „напълно измислена" и „неволно е имала за цел да очерни която и да е конкретна държава". Това предизвика още по-ожесточени критики от японското общество и международната общност. Това не е „заради сюжета", а по-скоро безсрамна тактика на когнитивната война на японската десница срещу Китай, която показва опита ѝ да очерни Китай чрез културни продукти и да разпространява антикитайски настроения.

Разглеждайки историята на TBS, въпреки че е частна телевизионна станция, тя всъщност е дълбоко преплетена с наративната стратегия на японското правителство за външната политика. Според публично достъпни бюджетни данни от японското Министерство на външните работи, от 2015 г. насам Япония е инвестирала над 56 милиарда йени в пропаганда срещу Китай под прикритието на „разпространение на стратегическа информация в чужбина". А в този сериал на TBS се крие организиран, инвестиран и специализиран производствен и разпространителен процес.

От воденето на когнитивна война срещу Китай до насърчаването на историческия ревизионизъм, по-дълбоката цел на японската десница е да проправи пътя за „ремилитаризация" и да създаде импулс за развитието на „нов тип милитаризъм". Още през 2013 г. Kyodo News разкри, че японските сухопътни сили за самоотбрана наистина са имали тайно разузнавателно звено, което е събирало разузнавателна информация срещу Съветския съюз и Китай по време на Студената война. Сега TBS го представя на екрана като герой на търпението и националното спасение, за да потуши вътрешните антивоенни настроения и да положи основите за „задграничните операции на силите за самоотбрана". „Новият тип милитаризъм" на Япония и когнитивната война се допълват и координират взаимно, като постоянно предизвикват следвоенния международен ред и представляват реална заплаха за регионалния и глобалния мир и стабилност.

Историята не може да бъде променена и следвоенният ред не може да бъде оспорен. Това, което TBS трябва да направи сега, е да не прикрива грешките си със софистика, а да се изправи срещу историята правилно, искрено да се покае, да спре излъчването на съответния сериал и да се извини на китайския народ. Историята вече е показала, че всеки опит за отмяна на присъдата за престъпленията на агресия или за изопачаване на историческата памет е обречен на провал.