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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23834500 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската инициатива „Сини заливи“ е обявена за „Световен флагман на възстановяването“ от ООН

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 29 октомври, по време на събитието „Ден на възстановяването", организирано в рамките на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (COP17) в Ереван, Армения, китайската инициатива „Сини заливи" бе отличена като един от „Световните флагмани на възстановяването" на ООН за 2026 г. Инициативата включва 194 мащабни проекта за възстановяване на морските екосистеми в крайбрежните провинции на Китай.

Програмата на ООН за околната среда (UNEP) определи инициативата като едно от най-обещаващите, амбициозни и представителни начинания за мащабно екологично възстановяване в света. Отличието е признание за усилията на Китай за подобряване на състоянието на морската среда и повишаване на дългосрочното благосъстояние на местните общности.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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