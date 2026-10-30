Обемът на търговията на зоната за търговско сътрудничество между Китай и ЦИЕ достигна 47,85 млрд. юана

Според митническата статистика през първите три тримесечия на тази година стокооборотът на Демонстрационната зона за икономическо и търговско сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа в Нинбо възлиза на 47,85 млрд. юана, което е увеличение с 5,3% на годишна база, съобщава КМГ. Само през септември вносът и износът са достигнали 5,63 млрд. юана, което е ръст от 28,1% на годишна база.

Стойността на вноса на основни суровини като метални руди и минерални суровини се е удвоила на годишна база, а предлагането на внос на ресурсни и специализирани продукти продължава да се разширява.

Двупосочната тенденция на растеж на вноса и износа се подобрява, а търговската структура продължава да се оптимизира.