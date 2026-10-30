Китай разширява достъпа на чуждестранния бизнес до Хайнан

Китай обяви 16 нови мерки за улесняване на чуждестранния бизнес и специалисти в свободната търговска зона в Хайнан. Правителственото постановление обхваща ключови сектори като енергетика, здравеопазване и митнически операции, съобщава КМГ.

С новите регулации чуждестранните лекари с правоспособност зад граница вече могат да получават разрешителни за клинична практика в Хайнан за срок до три години с възможност за удължаване. Допълнително се въвеждат облекчени процедури за разрешителни за работа и престой на чуждестранни граждани.

В енергийния сектор на чуждестранните компании се разрешава използването на безмитни съоръжения в терминалите за втечнен природен газ, а зоната ще поддържа и фючърсни складови операции. Пакетът от мерки включва още разширяване на гамата от стоки под режим на безмитна поддръжка, подкрепа за офшорната търговия, насърчаване използването на юана в новите форми на бартер и задълбочаване на икономическото сътрудничество с Хонконг.