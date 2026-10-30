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19-годишен загина при удар с дрон по къща в Брянска област

Ненко Станев
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Руски дрон

Деветнайсетгодишен младеж е загинал при украинска атака с дрон срещу къща в руската Брянска област. Това съобщи днес губернаторът Егор Ковалчук в „Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В отделна публикация в приложението „Макс", цитирана от ТАСС, Ковалчук заяви, че през последното денонощие над региона са унищожени 257 дрона. По думите му безпилотните апарати са свалени от руската противовъздушна отбрана и специализирани подразделения за противодействие на дронове.

По-рано бе съобщено и за украински удар по военната консервна фабрика „Консервсушпрод" в областта, след който е избухнал пожар.

На 17 октомври двама бяха ранени при падане на отломки от дрон върху пететажна жилищна сграда в Брянск. Тогава Ковалчук заяви, че за едно денонощие над областта са свалени 147 безпилотни апарата.

Руски дрон

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