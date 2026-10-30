Полша задържа руснак по подозрение в шпионаж, снимал влакове и ключови обекти

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Полската полиция е задържала 55-годишен руски гражданин по подозрение, че работи за чуждестранна разузнавателна служба. Съд е постановил той да остане в ареста за три месеца, съобщиха днес властите, цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицаи, които охранявали футболен мач в южния полски град Швидница, забелязали мъжа край железопътен прелез. Той снимал преминаващите влакове и железопътната инфраструктура.

При проверката служителите открили у него хиляди снимки на ключови обекти и транспортни съоръжения както в Полша, така и в други държави.

Според полицията има основания да се предполага, че мъжът е действал за чуждо разузнаване и че събраните изображения биха могли да бъдат използвани срещу сигурността на страната.

Полша неведнъж е обвинявала Русия в шпионаж, операции за влияние и използване на чуждестранни граждани за подобни дейности на нейна територия, отбелязва Ройтерс. Москва отрича обвиненията.

Руското посолство в Полша засега не е отговорило на запитването за коментар.

Според полските власти ролята на страната като логистичен център за военни и други доставки за Украйна я превръща в мишена за руски шпионски и саботажни операции.