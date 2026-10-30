Влакът при катастрофата със 74 жертви в Испания се е движел с поне 160 км/ч

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Влакът, който в сряда се вряза в спряла композиция край град Урда в Централна Испания, се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. Това показва предварителният доклад за катастрофата, при която загинаха най-малко 74 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Точната скорост ще бъде установена след извличането на данните от черната кутия, уточниха от Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Испанската Гражданска гвардия съобщи, че е получила сигнали за 64 души в неизвестност. Засега не е ясно колко от тях са сред загиналите, чиято самоличност още не е установена.

Извършени са аутопсии на 49 тела, а петима от загиналите са идентифицирани — три жени и двама мъже. Това заяви пред испанската обществена телевизия ТВЕ Естер Падиля, говорителка на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча.

Сблъсъкът е най-смъртоносната железопътна катастрофа в Испания от 2013 г. насам. Той следва друг тежък инцидент през януари с влакове на същите компании и отново поставя въпроси за безопасността и поддръжката на най-обширната високоскоростна железопътна мрежа в Европа.

Преди катастрофата няколко влака били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация. След това управлението на движението било поето от централния контролен център в Мадрид.

Влакът на държавната компания „Ренфе" получил разрешение да продължи, въпреки че пред него имало спряла композиция на частния оператор „Ирио", съобщи транспортният министър Оскар Пуенте.

Аудиозаписи на разговорите между диспечерите и машинистите, получени от в. „Ел Паис", показват, че диспечер разрешил на влака на „Ренфе" да се движи с нормална скорост. Според Пуенте това нарушава протокола, който при подобни обстоятелства ограничава скоростта до 40 км/ч.

Записите сочат и друго нарушение: първо е трябвало да потегли предният влак на „Ирио", превозващ 147 пътници и петима служители. Вместо това разрешение получил влакът на „Ренфе", в който имало 379 пътници и седем служители.

Според предварителния доклад на AITAT поредица от технически неизправности, инструкции и последващи действия е довела до сблъсъка при липса на необходимите предпазни механизми.