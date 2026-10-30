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Очаква се 527 жители на Олешки да бъдат евакуирани към територия под украински контрол

Ненко Станев
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Сергей Корецки. Снимка: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Очаква се 527 жители на окупирания от Русия град Олешки да се върнат на контролирана от Украйна територия, заяви днес украинският премиер Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Пред парламента той обясни, че маршрутът им ще премине през Русия и Беларус. Оттам евакуираните ще влязат в Украйна през граничните пунктове в Киевска и Черниговска област.

Високопоставеният украински преговарящ Давид Арахамия съобщи, че евакуацията вече е започнала.

Руският омбудсман Яна Лантратова също потвърди, че жителите на Олешки постепенно се качват в автобусите за извеждане към Русия и Украйна. В публикация в „Телеграм" тя заяви, че възможност да отпътуват ще получат както желаещите да отидат в Русия, така и тези, които искат да се насочат към Украйна.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна пред Интерфакс високата степен на координация между руския и украинския омбудсман. Двамата следят действията на страните по време на прекратяването на огъня и евакуацията.

За извеждането на цивилните са подготвени 25 автобуса с общо 750 места. Операцията се провежда в рамките на шестдневно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, което позволява и доставката на храна и медицински консумативи.

Сергей Корецки. Снимка: facebook.com/sergii.koretskyi.page

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