Очаква се 527 жители на Олешки да бъдат евакуирани към територия под украински контрол

Очаква се 527 жители на окупирания от Русия град Олешки да се върнат на контролирана от Украйна територия, заяви днес украинският премиер Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс и БТА.
Пред парламента той обясни, че маршрутът им ще премине през Русия и Беларус. Оттам евакуираните ще влязат в Украйна през граничните пунктове в Киевска и Черниговска област.
Високопоставеният украински преговарящ Давид Арахамия съобщи, че евакуацията вече е започнала.
Руският омбудсман Яна Лантратова също потвърди, че жителите на Олешки постепенно се качват в автобусите за извеждане към Русия и Украйна. В публикация в „Телеграм" тя заяви, че възможност да отпътуват ще получат както желаещите да отидат в Русия, така и тези, които искат да се насочат към Украйна.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна пред Интерфакс високата степен на координация между руския и украинския омбудсман. Двамата следят действията на страните по време на прекратяването на огъня и евакуацията.
За извеждането на цивилните са подготвени 25 автобуса с общо 750 места. Операцията се провежда в рамките на шестдневно прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, което позволява и доставката на храна и медицински консумативи.