Трима са обвинени за взрива с шест жертви в Атина, разследват кражба на медни тръби

Двама гръцки и един албански гражданин са обвинени за експлозията в историческия атински квартал „Плака", при която на 25 септември се срути двуетажна сграда и загинаха шестима души, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

На тримата са повдигнати обвинения за предизвикване на експлозия, довела до смъртта на хора, убийство при евентуален умисъл и причиняване на телесни повреди.

Според разследващите мъжете се опитвали да откраднат медни тръби от газовата инсталация на сградата на улица „Лисикратус". Предполага се, че при опита за кражба повредили газопровод, което причинило изтичане на природен газ и последвалия взрив.

Охранителни камери са заснели заподозрените в стълбището няколко часа преди експлозията. Все още се изяснява как газът се е възпламенил. Една от версиите е, че взривът е предизвикан от искра при включване на осветлението от възрастна жена, живееща на втория етаж.

При експлозията загинаха жената и съпругът ѝ, както и две туристически двойки, настанени в жилище за краткосрочно отдаване под наем на първия етаж.

Разследването се води от специализираното звено за борба с палежите към гръцката противопожарна служба. Анализират се видеозаписи, комуникационни данни, доказателства от мястото и експертни заключения.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ разпространи и кадри от момента на взрива. На тях се вижда училищен микробус с 12 ученици, който преминава покрай сградата непосредствено преди експлозията. Отломки падат върху превозното средство, но никой от пътуващите не е пострадал. Значителни щети са нанесени на автомобил зад микробуса, чийто водач е ранен.

На 26 септември четиримата загинали туристи са американци на възраст между 30 и 40 години, които били на меден месец в Атина. Телата на шестимата загинали бяха открити при издирването в развалините.