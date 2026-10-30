Шефът на „Ромарм": Още в началото на годината бяхме предупредени за риск от руски саботажи

Румънските оръжейни предприятия са получили предупреждение за възможни саботажи от Русия още в началото на 2026 г. Това заяви пред Диджи24 генералният директор на държавната оръжейна компания „Ромарм" Ръзван Пъркалабеску в първия си коментар след разкритията за координирана от Москва мрежа за шпионаж и саботажи в Брашов.

По думите му Румънската разузнавателна служба (SRI) е предупредила компанията за необходимостта да засили охраната и бдителността във всички свои дъщерни дружества.

Предупреждението е дошло в период на разширяващо се сътрудничество между румънски и украински компании, включително в производството на въоръжение и дронове, обясни Пъркалабеску, цитиран от БТА.

Той увери, че са предприети допълнителни защитни мерки и компанията вече е по-подготвена за подобни действия. Като част от преструктурирането на „Ромарм" досегашната служба за сигурност ще бъде преобразувана в пълноценен отдел, а към нея ще бъде създаден и команден център.

По-рано тази седмица ръководството на оръжейния завод „Карфил" в Брашов също съобщи, че още през пролетта е получило предупреждения за възможни саботажи срещу румънската отбранителна индустрия. Властите са информирали предприятието, че е набелязано за саботаж от Москва, за да бъдат въведени допълнителни мерки за защита.

В понеделник SRI обяви, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. На следващия ден румънското външно министерство привика руския посланик в Букурещ и подчерта недопустимостта на тези действия и сериозните им последици за националната сигурност и безопасността на гражданите.

Президентът Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску осъдиха саботажите и призоваха за колективен отговор от НАТО и ЕС. Румъния постави случая и пред ОССЕ.