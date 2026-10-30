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Принц Андрю и Джефри Епстийн трафикирали жени в любимото имение на кралица Елизабет?

Мария Нишанджиева
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Бившият принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Шотландската полиция разследва дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал, съобщи "Скай нюз". 

По първоначални данни Епстийн е посетил имението заедно с Гислен Максуел през 1999 г., когато е бил поканен от Андрю. 

"Получихме сигнал и в момента се провеждат активни разследвания, но те още са в много ранен етап", каза говорител на шотландската полиция. 

Според в. "Дейли Експрес" се разследват твърдения, че жени са били трафикирани в кралското имение. 

Снимки, публикувани по-рано от Министерството на правосъдието на САЩ, изглежда показват Андрю и Епстийн на лов в имението.

Имението Балморал е собственост на кралското семейство от 1852 г. Дворецът е считан за любим на покойната кралица Елизабет II, която прекарваше част от лятото и ранната есен там почти всяка година.

Имението Балморал СНИМКА: Pixabay
Имението Балморал СНИМКА: Pixabay

Именно в Балморал кралицата почина на 8 септември 2022 г. Сега имението се посещава най-често от крал Чарлз III и съпругата му. Територията му обхваща приблизително 50 000 акра, което го прави много повече от обикновен кралски дом.

Сегашното разследване отново разпалва скандала около принц Андрю, който беше лишен от титлите си в края на миналата година заради връзките си с осъдения Епстийн. 

Бившият херцог на Йорк беше арестуван по подозрение в злоупотреба с длъжност на 19 февруари, в деня на 66-ия си рожден ден, след обвинения, че е споделял поверителна информация с Епстийн по времето, когато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство.

Андрю беше разпитан, след което беше освободен, но разследването продължава. Той винаги е отричал да е извършил някакво нарушение.

Андрю беше специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции от 2001 до 2011 г., когато подаде оставка на фона на скандала около приятелството му с Епстийн.

Бившият принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist
Имението Балморал СНИМКА: Pixabay

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