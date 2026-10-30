Ирландия създава агенция, която ще проучва възможностите за обединение със Северна Ирландия

Ирландското правителство ще създаде агенция, която за първи път ще проучва и подготвя възможността за бъдещо обединение с управляваната от Великобритания Северна Ирландия. Това заяви днес премиерът Михол Мартин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Пред в. „Айриш таймс" той обясни, че структурата ще анализира различни модели и свързаните с тях предизвикателства. Сред вариантите са Северна Ирландия да остане в Обединеното кралство или да запази децентрализирания си статут, но в рамките на обединена Ирландия.

Мартин разви идея, която представи за първи път в реч тази седмица. Според него е необходим нов подход, осигуряващ независима и безпристрастна експертиза за реалистичен дебат за конституционното бъдеще.

Премиерът изрази тревога, че кампанията за референдум за обединение след Брекзит е политизирана и едностранчива. По думите му тя създава впечатление, че процесът ще бъде лесен и неизбежен, и го представя като победа за национализма. Вместо това той настоява за подход, който отчита всички гласове.

Съгласно мирното споразумение от Разпети петък от 1998 г. британското правителство е длъжно да свика референдум за обединение, ако има основания да смята, че мнозинството от избирателите в Северна Ирландия биха го подкрепили, отбелязва Ройтерс.

Дебатът получи допълнително внимание през септември, когато Доналд Тръмп заяви след среща с Мартин в Дъблин, че би искал да види обединена Ирландия.