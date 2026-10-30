Шестима се смятат за загинали при катастрофа на хеликоптер в индийските Хималаи

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Хеликоптер с шестима души на борда се разби днес в индийския щат Утаракханд в Хималаите. Предполага се, че всички са загинали, а вероятната причина са лошите метеорологични условия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Машината е летяла от Бадринат — известен индуистки поклоннически център в планините — към град Дехрадун. На борда е имало петима пътници и пилот, съобщи агенция АНИ.

Главният министър на Утаракханд Пушкар Сингх Дхами потвърди, че канцеларията му е получила информация за катастрофа край село в околностите на град Джошимат.

В публикация в „Екс" той съобщи, че е започнала спасителна операция с участието на областната администрация, екипи за справяне с бедствия и военнослужещи.

Според местните телевизии спасителите са се отправили към мястото на катастрофата, над което се виждат пламъци и дим.