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Протести срещу Мелони в около 50 италиански града, засилена охрана в Рим и Милано

Ненко Станев
1968
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Джорджа Мелони СНИМКА: GETTY IMAGES

Национални протести срещу дясното правителство на Джорджа Мелони започнаха днес в Италия. Демонстрации са планирани в около 50 града, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Очаква се в много от тях да участват ученици и студенти. Синдикалното обединение USB призова за стачки в няколко сектора, включително градския и междуградския обществен транспорт и здравеопазването.

Демонстрантите обвиняват управляващите за високата инфлация и ниските заплати. Учениците и студентите настояват и за повече средства за училищата и университетите. Коалицията на Мелони, съставена от три крайнодесни и консервативни партии, управлява страната от четири години.

Министърът на транспорта Матео Салвини издаде заповед, забраняваща стачките в транспортния сектор преди Вси светии — официалния празник на 1 ноември. От USB обаче заявиха, че няма да се съобразят със забраната.

Заради опасения от насилие властите разположиха значителни сили за сигурност и засилиха полицейските проверки в редица градове. В Рим е увеличена охраната около Колизеума, най-посещаваната туристическа забележителност в страната. Допълнителни мерки са предприети и около Миланската катедрала.

Предишни демонстрации, особено в Милано, прераснаха в тежки безредици след първоначално мирно начало. Участниците в днешните протести са призовани да не носят качулки и каски.

Джорджа Мелони СНИМКА: GETTY IMAGES

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