Край Одрин задържаха мигранти, тръгнали към България

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Турските власти са осуетили опит на група мигранти да преминат нелегално в България. Задържан е и шофьорът, който ги превозвал, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Според „Хабертюрк" групата е открита край селата Чакмак и Чалъ в околия Узункьопрю при операция на жандармерията в Одрин, която охранява турските граници с България и Гърция.

При разпитите в Дирекцията по сигурността в Одрин е установено, че мигрантите са граждани на Египет, Судан, Еритрея, Алжир и Афганистан.

Те влезли незаконно в Турция, а след това в Истанбул се свързали с хора, които срещу заплащане организирали превозването им с автомобил до пограничния окръг Одрин.

По техни показания намерението им било да преминат в България и оттам да продължат към други европейски държави.

След приключване на процедурите се предвижда мигрантите да бъдат предадени на Центъра за мигранти в Одрин за репатриране.

Шофьорът — турски гражданин с инициали М. Б. — е предаден на съдебните власти и ще бъде съден за организиране на нелегален трафик на хора.