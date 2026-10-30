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Вашингтон засега няма да подкрепи претенциите на Флавио Болсонаро за властта в Бразилия

Ненко Станев
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Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не възнамерява да подкрепи твърдението на Флавио Болсонаро, че е легитимният лидер на Бразилия, предаде, позовавайки се на официален представител Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега Тръмп няма планове да застане зад политическите амбиции на Болсонаро, въпреки че администрацията му разреши да влезе в САЩ. Американският представител и друг запознат източник обаче уточняват, че президентът може да промени позицията си.

По-рано Тръмп заяви, че президентските избори в Бразилия в неделя са изглеждали „нагласени", като същевременно подчерта, че не е подкрепил нито един от кандидатите.

Той посочи също, че има добри отношения с бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва. Осемдесет и едногодишният бивш синдикален лидер беше преизбран с преднина от 3,5 процентни пункта пред Болсонаро.

Според Ройтерс позицията на Вашингтон подсказва, че Тръмп може да не желае нова криза в отношенията с Бразилия, преминали през последните месеци както през напрежение, така и през периоди на подобрение.

Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

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