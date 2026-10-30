Словакия подновява разследването за дарените на Украйна МиГ-29 и системи за ПВО

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Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка нареди ново разследване на дарението на изтребители МиГ-29 и системи за противовъздушна отбрана на Украйна през 2023 г. Решението на практика възобновява наказателно дело, приключило по-рано тази година, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация във Фейсбук Жилинка посочи, че предходното разследване е било прекратено преждевременно, преди фактите да бъдат установени в необходимата за вземане на решение степен.

Даренията са в центъра на спор между правителството на премиера Роберт Фицо и неговите предшественици за военната подкрепа за Киев. Настоящият кабинет, който следва по-проруска външна политика и прекрати военната помощ за Украйна, многократно е критикувал предоставянето на техниката.

Според Фицо даренията са оставили Словакия зависима от съюзнически въздушни патрули. Високопоставен представител на неговата партия ги определи като саботаж.

При приключването на предишното разследване през февруари прокурорът от Братислава Растислав Ремета заяви, че дузината съветски изтребители МиГ-29 и системите за ПВО КУБ са морално остарели и не са напълно функционални. Той посочи липсата на пилоти и ракети и заключи, че даряването на техниката не представлява престъпление.

Ярослав Над, който е бил министър на отбраната по време на дарението, отрича да е извършил нарушение.

Случаят показва дълбоката политическа поляризация в Словакия, отбелязва Ройтерс. Фицо неведнъж е обвинявал предшествениците си, че са използвали наказателни производства срещу партията му, докато тя е била в опозиция.