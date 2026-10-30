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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23835781 www.24chasa.bg

Подсъдимият за палежа дипломатически коли на посолството ни в Скопие призна вина

Богомила Костадинова
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Кадър от палежа на дипломатическите ни автомобили в Скопие КАДЪР: Ютуб/Министерство за внатрешни работи

Подсъдимият за палежа на две дипломатически коли на посолството на България в Скопие призна вината си на днешното съдебно заседание. Пред съда той заяви, че сам е взел решението да извърши деянието.

„Чувствам се виновен и изцяло признавам вината си. Сам реших", каза подсъдимият, цитиран от bTV. 

Палежът беше извършен на 15 юни тази година около 12:05 ч. на булевард „Митрополит Теодосий Гологанов", пред българското посолство в столицата на Северна Македония.

Според прокуратурата 44-годишният жител на Скопие пристигнал с автобус в центъра на града и напълнил пластмасова бутилка с бензин от близка бензиностанция. След това залял двата паркирани дипломатически автомобила и ги подпалил със запалка. След избухването на пожара напуснал мястото.

Мъжът е обвинен за предизвикване на обща опасност по член 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Според обвинението пожарът е създал значителна опасност за живота и здравето на хората и за имущество в големи размери.

В хода на производството се изяснява и дали подсъдимият е бил вменяем към момента на деянието. На следващото заседание, насрочено за 11 ноември, се очаква да бъде изслушано вещо лице.

Кадър от палежа на дипломатическите ни автомобили в Скопие КАДЪР: Ютуб/Министерство за внатрешни работи

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