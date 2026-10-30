Ватиканът събра водещи световни експерти по изкуствен интелект

Папа Лъв XIV призова за диалог между науката и етиката

Как да гарантираме, че изкуственият интелект ще остане под човешки контрол и ще служи на общото благо? Този въпрос събра на 30 октомври във Ватикана едни от най-известните международни учени и специалисти в областта на изкуствения интелект, които бяха приети на аудиенция от папа Лъв XIV. Това съобщи пресслужбата на Светия престол.

Срещата под надслов „Бъдещето на изкуствения интелект: диалог между Ватикана и научния свят за развитието и приложенията на интелигентните технологии" беше организирана съвместно от Папската академия за живота и американската неправителствена организация Future of Life Institute. Сред участниците бяха Стюарт Ръсел, професор по компютърни науки в Калифорнийския университет в Бъркли и президент на Международната асоциация за безопасен и етичен изкуствен интелект, както и Макс Тегмарк, физик от Масачузетския технологичен институт (MIT) и председател на Future of Life Institute.

Основен акцент в програмата беше прекият диалог между учените и Ватиканската комисия за изкуствения интелект, създадена от папа Лъв XIV през май 2026 г. с цел да координира дейността на различните ватикански институции по въпросите, свързани с въздействието на новите технологии върху човечеството и Църквата. В центъра на дискусиите бяха няколко ключови въпроса: как да се запази реалният човешки контрол върху системите с изкуствен интелект, които стават все по-автономни; как да се гарантират тяхната сигурност и надеждност; кой носи отговорност за решенията, взети с помощта на машините, и как етичните принципи да се превърнат в конкретни правила, механизми за контрол и институционални гаранции.

Участниците обсъдиха и отражението на изкуствения интелект върху трудовия пазар, личната свобода, концентрацията на технологична власт, глобалните неравенства и връзката между технологичните иновации и човешкото достойнство.

По време на срещата папа Лъв XIV прие участниците на аудиенция в Апостолическия дворец. Диалогът отразява позицията, изложена от понтифика в енцикликата му „Magnifica Humanitas", в която той подчертава необходимостта от открито сътрудничество между Църквата и научния свят.

„Когато става въпрос за много конкретни въпроси, Църквата не претендира да предлага окончателно мнение, а признава значението на научните изследвания и насърчава сериозния и честен дебат между експертите, като приветства разнообразието от мнения", се казва в документа.

Кардинал Майкъл Черни, който говори от името на Ватиканската комисия за изкуствения интелект, подчерта желанието на Светия престол да чуе всички, които работят в тази област -учени, представители на бизнеса и институциите, отговорни за политиките в сферата на технологиите.

„Искаме да разсъждаваме заедно как Църквата може най-добре да изпълни своята пастирска и пророческа мисия, свидетелствайки за достойнството на човешката личност и насърчавайки общото благо, така че уязвимите хора и общности да не бъдат изоставени", заяви кардиналът.

Някои от изказванията на международните експерти очертаха особено сериозни опасения относно бъдещето на изкуствения интелект.

„Водещите разработчици на изкуствен интелект следват път, който цели създаването на свръхчовешки машини. Самите те признават, че ако успеят, съществува голяма вероятност всеки човек на Земята да загине", предупреди Стюарт Ръсел от Калифорнийския университет в Бъркли. Според него развитието трябва да бъде пренасочено към технологии, които остават под човешки контрол и защитават човешките интереси.

Макс Тегмарк от MIT също призова за силно морално лидерство при управлението на технологичната революция. Той обърна внимание на прогнозите на ръководители на големи компании в сектора, според които в бъдеще изкуственият интелект може да поеме водещата роля, а хората да загубят контрола върху собствените си творения.

„Със силно морално лидерство Ватиканът може да помогне развитието на изкуствения интелект да бъде насочено към по-добър път, поставящ човека в центъра", заяви Тегмарк. Председателят на Папската академия за живота архиепископ Ренцо Пегаро подчерта, че именно срещата на различните гледни точки е най-голямата ценност на инициативата.

„Учените, институциите и Църквата подхождат към изкуствения интелект от различни позиции, но споделят един основен въпрос: как да насочим развитието му така, че той действително да служи на човешката личност и на общото благо", посочи той.

Според отец Паоло Бенанти, преподавател в римския университет LUISS и представител на фондация RenAIssance, светът вече трябва да премине от общите етични принципи към конкретни и задължителни правила.

„От години сме съгласни относно принципите. Това, което хората, създаващи и изследващи тези системи, поискаха днес, е нещо по-трудно: задължителни правила, институции, способни да проверяват, и конкретен човек, който да носи отговорност за всяко решение, подпомогнато от машина", заяви Бенанти. Той подчерта, че изкуственият интелект е създаден от хората и следователно може да бъде управляван от тях. Големият въпрос вече е за какво служи тази технология и кой отговаря за последствията от нейното използване.

Срещата във Ватикана е част от продължаващите усилия на Светия престол за формулиране на етични и човешки принципи при развитието на изкуствения интелект. Сред инициативите в тази посока е и Rome Call forAI Ethics -международен призив за етично развитие на изкуствения интелект.