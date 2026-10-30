Земетресение с магнитуд 4,6 в Егейско море, няма данни за пострадали и щети

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Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е регистрирано днес в 12:45 ч. в северната част на Егейско море, съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

По предварителни данни на сеизмичната станция към Солунския университет „Аристотел" епицентърът е между Халкидическия полуостров и Спорадските острови. Огнището е на дълбочина около 11 километра.

Няма информация за пострадали хора или материални щети, съобщи телевизия Скай, позовавайки се на кмета на община Ситония и противопожарните служби.

След основното земетресение са регистрирани пет вторични труса, най-силният от които е с магнитуд 3,7.