Докери от над 100 пристанища се включват в протести срещу оръжейните доставки

Докери в Европа и други части на света организират днес стачки и демонстрации срещу превоза на оръжия и за по-добри условия на труд, съобщиха синдикални организации, цитирани от АП и БТА. Според организаторите международната кампания обхваща над 100 пристанища, но все още не е ясно доколко ще бъде затруднена работата им.

Синдикати от Франция, Италия, Гърция, Испания, Турция и Мароко призоваха за прекратяване на войните в Близкия изток, включително в Газа, и за спиране на „милитаризацията на пристанищата". Те настояват пристанищната инфраструктура да не се използва за транспортиране на оръжия, боеприпаси, военно оборудване и войски.

Протестите може да засегнат пристанищни операции в Европа, Средиземноморието и Северна Америка. Формите на участие са различни — от целодневни стачки до кратки прекъсвания на работа и демонстрации.

В Гърция синдикатът на докерите „Енедеп" призова за стачка в Пирея, най-голямото пристанище в страната. Отделни стачни действия на моряците оставиха кораби на кейовете в няколко пристанища и нарушиха фериботните връзки. Моряците настояват за по-високи заплати, по-добри условия на труд и повече безопасност.

В Италия „Унионе синдикале ди базе" обяви демонстрации в ключови пристанища, сред които Генуа, Триест и Джоя Тауро. Те съвпадат с общонационална стачка срещу поскъпването на живота, ниските възнаграждения и военните разходи.

Френската федерация на пристанищните и докерските работници към Се Же Те призова за еднодневна стачка в Хавър, Марсилия, Дюнкерк, Руан и други големи пристанища. Организацията се противопоставя на използването на пристанищната инфраструктура за военни цели в рамките на европейските политики и на бюджетни предложения, които според нея застрашават социалната защита.

Логистичната компания „Си Ейч Робинсън" предупреди клиентите си за възможни затруднения и забавяне на пратките. Продължителността и тежестта им ще зависят от конкретното пристанище, терминал и броя на участващите работници.

Експертите обаче очакват ограничено отражение върху световните вериги за доставки.

Според Маркус Бейкър, глобален ръководител на направленията за морски транспорт, товари и логистика в застрахователния брокер „Марш", 24-часова стачка едва ли ще наруши съществено международните търговски потоци. Възможно е обаче да бъдат засегнати нетрайни стоки и пратки със строго определени срокове за доставка.

Бейкър посочи, че протестите допълнително усложняват работата на веригите за доставки, вече поставени под натиск от напрежението в Близкия изток, климатични явления като Ел Ниньо, ограниченията по Рейн и Панамския канал и променящите се митнически режими.

Джуда Ливайн, ръководител на изследователския отдел на платформата за товарни превози „Фрейтос", предупреди за възможно увеличаване на задръстванията в пристанища като Генуа. Там корабите и сега чакат между един и два дни за обслужване.

Не се очаква реален недостиг на стоки, смята Ед Андерсън, професор по управление на веригите за доставки и оперативната дейност в бизнес училището „Маккомбс" към Тексаския университет. Според него еднодневното прекъсване е сравнително кратко от гледна точка на доставките.