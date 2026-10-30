ЕК е готова да изпрати представител на бъдещи мирни преговори за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия е готова да изпрати свой представител за участие в бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ, заяви днес говорител на институцията.

„Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме", каза той.

По думите му Комисията очаква Русия да покаже готовност за същински разговори по условията за прекратяване на войната. По-рано тази седмица говорителят посочи, че европейски представители са участвали в скорошна среща в същия четиристранен формат, припомня БТА.

От ЕК тази седмица потвърдиха също, че европейските санкции срещу Русия в енергетиката ще останат в сила до края на войната.

През септември ЕС за първи път удължи индивидуалните санкции срещу Русия с три години вместо с обичайните шест месеца. В средата на октомври към санкционните списъци бяха добавени още близо 1600 лица и организации.

Междувременно съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че европейски представители може да присъстват в Абу Даби по време на разговорите между Русия, Украйна и САЩ, но без да участват пряко в тях. Според него те ще поддържат контакти само с украинската и американската страна.