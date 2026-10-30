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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23836112 www.24chasa.bg

Тръмп очаква скорошен край на войната с Иран, настоява за ядрени гаранции

Ненко Станев
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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран според него ще приключи скоро, без да обясни как ще бъде постигнато това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Скоро всичко ще приключи", каза той в интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити. Американският президент добави, че е необходима гаранция, че Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие.

Изявлението идва преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. По-рано Тръмп заяви, че САЩ няма да нанасят удари по Иран преди вота.

Още през септември Тръмп изрази очакване войната да приключи непосредствено след междинните избори. Поскъпването на петрола и газа заради конфликта се е превърна в основен предизборен проблем за републиканците.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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