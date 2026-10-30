Двама загинаха при атака с дронове в Самарска област

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Двама мъже са загинали при украинска атака с дронове в руската Самарска област, докато отстранявали последиците от предишен удар. Това съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев в платформата „Макс", цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му има и ранени, на които се оказва медицинска помощ. Той не посочи броя им.

В Самарска област се намират три големи нефтопреработвателни предприятия и военни заводи.

По-рано Укринформ съобщи, че през изминалата нощ украински удар е поразил нефтопреработвателния завод в Новокуйбишевск. Местни жители са съобщили за експлозии в града.

Според украинския канал за наблюдение „Ексиленова+" мишена на дроновете е била именно рафинерията, собственост на руската компания „Роснефт".

Заводът е бил атакуван и през август, когато, според украинската армия, предприятието е било ударено и подпалено, като тогава силите на Киев все още оценявали нанесените щети.