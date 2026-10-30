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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23836295 www.24chasa.bg

Берлин вижда шанс за ново начало със Сърбия след победата на Студентската листа

Ненко Станев
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Протестите в Сърбия продължават от две години. Снимка: СНИМКА: Х/@GresaHasa

Победата на Студентската листа на изборите в Сърбия се възприема в Германия като възможност за обновяване на отношенията с Белград и за промени на Западните Балкани, включително в Босна и Херцеговина. Това заяви кореспондентът на „Дойче веле" в Кьолн Мехмед Смаич пред регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Според него германските политици очакват новото сръбско управление да предприеме конкретни мерки срещу корупцията, да укрепи съдебната система и демократичните институции и да задълбочи сътрудничеството с ЕС.

„В Берлин победата на Студентската листа до голяма степен се възприема като възможност за ново начало. Германските политици искат да възстановят отношенията с Белград, които години наред бяха съсредоточени предимно върху Александър Вучич", посочи Смаич.

Той отбеляза, че в Германия няма единна позиция за бъдещия курс на Сърбия. Част от управляващите настояват Белград да съгласува външната си политика с тази на ЕС, особено по въпросите за Русия и Косово.

„Алтернатива за Германия" се противопоставя на натиска върху Сърбия заради отношенията ѝ с Москва. Германската левица от своя страна критикува досегашната подкрепа за Вучич и настоява за преразглеждане на сътрудничеството по проекта за литиевата мина „Ядар".

По оценката на Смаич промяна в политиката на Белград може да има отражение и върху Босна и Херцеговина, където Сърбия разполага със значително политическо и икономическо влияние. По-близки отношения между Сърбия и ЕС биха могли да подпомогнат регионалната стабилност и европейската интеграция.

Германският канцлер Фридрих Мерц вече приветства изборната победа на студентското движение и обеща активна подкрепа за европейския път на Сърбия. Той открои исканията на движението за върховенство на закона, борба с корупцията и основни свободи.

Протестите в Сърбия продължават от две години.

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