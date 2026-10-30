Кремъл се оплака: Украйна поднови ударите по руски рафинерии и не спазва искането на Тръмп

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Украйна поднови ударите по руски рафинерии и не спазва искането на Доналд Тръмп, оплака се Кремъл. Ударите са продължили след пауза с атака снощи срещу съоръжения в Самарска област, заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

"Три петролни рафинерии и един газохимически комплекс в региона бяха поразени и един от обектите бе леко повреден", каза Новак.

По-рано днес губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев заяви, че двама мъже са загинали при украинска атака с безпилотни летателни апарати, докато работели по отстраняването на последиците от предишен удар.

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Украйна пренебрегва искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре атаките си срещу руски петролни рафинерии, без да предостави повече подробности.

Именно ударите по руски рафинерии влошиха допълнително отношенията между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. По думите на американски лидер сичко, което прави Зеленски, е да повишава световните цени на петрола"

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", заяви още Тръмп, който сключи сделка с Русия за износ на дизел