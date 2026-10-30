Оцелялата след два опита за екзекуция Криста Пайк: Не спирам да изпитвам болка от онази нощ

Осъдената на смърт в САЩ Криста Пайк направи първото си публично изявление след неуспешния опит за екзекуцията ѝ през септември.

Тя беше изписана от болница в края на миналия месец, след като оцеля при два опита за изпълнение на смъртната ѝ присъда чрез смъртоносна инжекция с пентобарбитал.

„От онази нощ насам не е имало нито един момент, в който да не изпитвам болка", пише тя в изявление, публикувано от адвокатския ѝ екип в социалните мрежи в петък.

„Тялото ме боли. Ръцете ме болят. Дланите ме болят. Гърлото ме боли. Все още ми е трудно да говоря. Но болката не е само физическа. Изпитвам болка и в ума, и в душата си", добавя Пайк, цитирана от Би Би Си.

Преди няколко дни стана ясно, че 50-годишната жена вече може да ходи самостоятелно и да говори с цели изречения, но дългосрочните последици от процедурата остават неясни, а лекарите продължават да следят физическото и психическото ѝ състояние.

На 30 септември властите в Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната присъда на Пайк чрез инжектиране на пентобарбитал. Жената обаче останала жива и след процедурата била откарана по спешност в местна болница. Тя била в безсъзнание, поставена на апаратна вентилация и с тежки изгаряния по ръцете.

По-късно Пайк била изписана от болницата и върната в женския затвор, където е излежавала присъдата си в продължение на 30 години. Според адвоката ѝ физическото ѝ състояние постепенно се подобрява.

Речта ѝ също се е подобрила и тя вече може да общува по-ясно и да съставя пълни изречения. Все още обаче не са известни всички последствия от неуспешната екзекуция. Лекарите продължават да следят когнитивните ѝ способности и психологическото ѝ състояние.

Адвокатът ѝ посочва, че може да мине още около месец, преди да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици от случилото се.

Криста Пайк е била едва на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарал Шип пребива и убива 19-годишната Колийн Слемър в тренировъчен лагер за професионална квалификация.

Според обвинението Пайк се страхувала, че Слемър се опитва да отнеме приятеля ѝ. Затова я примамила в гориста местност, където я нарязала с макетен нож и я удряла с голямо парче асфалт.

След това Шип издълбал пентаграм върху тялото на жертвата.

По време на престъплението Шип бил на 17 години. Той получил доживотна присъда с възможност за условно предсрочно освобождаване. Пайк била единствената от двамата, осъдена на смърт.Според съдебни документи, представени от адвокатите ѝ, в нощта на 30 септември медицинският екип направил най-малко седем опита с игли, за да приложи две смъртоносни дози пентобарбитал.

„В един момент самата госпожа Пайк предложи къде екипът за поставяне на венозен път може да опита да получи достъп. При изваждането една от иглите била огъната под ъгъл от 90 градуса", пишат адвокатите в съдебните документи.

По техни твърдения, когато ѝ били приложени двете дози от смъртоносния препарат, Пайк плачела, хлипала и дишала шумно през цялата процедура.

Според адвокатите по време на инжектирането тя казала: „Чувствам, че ръката ми ще се пръсне", а в друг момент попитала: „Така ли трябва да става?"

При пристигането ѝ в болницата и двете ѝ ръце били подути, с изгаряния и мехури. Адвокатите сравнили въздействието на препарата с това на белина или на химически препарат за отпушване на битови канали, известен като Drano.

Защитата смята, че проблеми с венозните линии са довели до попадане на пентобарбитала в тъканите на тялото, вместо в кръвообращението.

„Очевидно никой от екипа по изпълнение на присъдата не е установил, че венозните линии не са поставени правилно или че вените са се спукали и пентобарбиталът е попадал изцяло или частично в тялото на госпожа Пайк", посочват адвокатите в съдебния документ.

Вместо да отстранят проблема, служителите подготвили и приложили резервен комплект спринцовки с пентобарбитал, твърди защитата.След инцидента съдия в Тенеси разпореди щатските власти да съхранят всички доказателства, свързани с неуспешното изпълнение на смъртната присъда.

Помощник-главният прокурор на щата Джон Айърс не възразил срещу искането. Той отбелязал, че срещу Пайк няма действаща заповед за изпълнение на смъртната присъда, и уверил съда, че Департаментът за корекции вече е запазил доказателствата от процедурата.

Сред съхранените материали са дневници, записи от наблюдението, медицински отпадъци и използвани медицински консумативи, както и данни от електрокардиографа.След случая стана ясно, че местните и щатските полицейски служби са били объркани и трудно са повярвали на първоначалната информация, че Пайк е оцеляла след опита за екзекуция. Един от диспечерите дори предположил, че става дума за фалшив сигнал.

Записи от полицейските комуникации показват, че първото обаждане на телефон 911 е получено в 20:40 ч. — около час след началото на процедурата със смъртоносната инжекция.

„Тази вечер извършваме екзекуция. Приложихме 10 грама пентобарбитал. Човекът все още не е починал", казал обаждащият се, докато искал изпращането на линейка.

Диспечерът поискал код за потвърждение, използван от институциите, за да удостоверят, че сигналът е истински. Обаждащият се обаче не разполагал с такъв.

В 20:59 ч. диспечерът се свързал с централния контрол на Департамента за корекции на Тенеси, за да провери дали сигналът е достоверен.

„Опитваме се да разберем дали това наистина се случва и трябва да изпратим линейка, или някой просто се шегува по телефона", заявила тя.

От централния контрол отговорили, че никой от службата не е уведомявал полицията за провалена екзекуция. В 21:03 ч. диспечерът заключил, че сигналът е фалшив и че няма нужда от медицинска помощ в затвора „Ривърбенд".

Едва в 21:06 ч. - 26 минути след първото обаждане, Департаментът за корекции се свързал отново с полицията и предоставил необходимия код за потвърждение.

Информацията обаче все още не била достигнала до служителите на входа на затвора. Един от пристигналите на място служители съобщил по радиостанцията, че пред портала има човек, който настоява да бъде допуснат вътре и твърди, че е представител на щатските власти.

В 21:11 ч. полицейски диспечер се свързал с Пътната полиция на Тенеси с молба да бъде изпратен служител, който да осигури преминаването на спешните автомобили през затворническите порти.Засега остава неясно как властите в Тенеси ще продължат процедурата по случая на Криста Пайк.

Адвокатите ѝ настояват, че тя вече е понесла достатъчно страдания след неуспешната екзекуция, и призовават губернатора на щата да замени смъртната ѝ присъда с по-лека.