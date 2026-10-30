КМГ: Китай и Германия ще засилят практическото сътрудничество

На 30 октомври в Пекин китайският председател Си Дзинпин проведе разговори с германския президент Франк-ВалтерЩайнмайер, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин заяви, че повече от половин век след установяването на дипломатическите отношения Китай и Германия поддържат стабилно и високо равнище на сътрудничество. Като втората и третата по големина икономики в света двете страни носят важна отговорност за развитието на отношенията между Китай и ЕС и за стабилността на световната икономика.

Той призова за засилване на комуникацията и сътрудничеството, основани на взаимно уважение и равнопоставеност. Китай е готов да задълбочи партньорството си с Германия в областта на изкуствения интелект, зеленото развитие, цифровата икономика, търговията с услуги и културния обмен.

Си Дзинпин подчерта също, че Китай разглежда ЕС като партньор и подкрепя развитието на отношенията между двете страни чрез диалог и сътрудничество. Той изрази надежда Китай и Европа да работят заедно за по-справедлив международен ред и приобщаваща глобализация.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер заяви, че е впечатлен от бързото развитие на Китай и изрази уважение към постигнатите от страната резултати. Той подчерта, че Германия твърдо се придържа към политиката за „един Китай" и желае да задълбочи сътрудничеството с Пекин в търговията, науката и технологиите, изкуствения интелект, опазването на околната среда и културата.