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Швейцарският външен министър отиде в Северна Корея на среща с любимата министърка на Ким Чен Ун

Алексей Гилтяй
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Външната министърка на Северна Корея Чое Сон Хюи Снимка: Twitter/@kimileyegenleri

Швейцарският министър на външните работи Иняцио Касис пристигна на помещение в Северна Корея в опит за затопляне на отношенията между двете страни. Първата крачка бе направена след официалното възобновяване на дейността на швейцарското дипломатическо представителство в Пхенян, предаде Ройтерс.

Касис се е срещнал със севернокорейската си колежка Чое Сон-хюн, която е сред най-приближените на лидера Ким Чен Ун. Тя стана първата жена външен министър на страната през 2022 г. Чое Сон-хюи редовно придружава Ким Чен-ун, включително при срещите му с  Владимир Путин

Двамата са  обсъдил предизвикателствата пред сигурността на европейските и азиатските държави, както и нормализирането на политическите отношения и възстановяването на политическия диалог между двете страни, написа Касис в социалната мрежа Екс.

Сред темите на разговорите са били също сигурността на Корейския полуостров и цялостните предизвикателства пред сигурността в Евразия, посочи швейцарският външен министър, съобщава БТА.

Швейцарското дипломатическо представителство в Пхенян функционира от 19 октомври и е подчинено на посолството на Швейцария в Пекин, което продължава да отговаря за дипломатическите и консулските отношения със Северна Корея.

Външната министърка на Северна Корея Чое Сон Хюи Снимка: Twitter/@kimileyegenleri

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