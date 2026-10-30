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Лъв XIV стана първият папа, гласувал на изборите в САЩ. Светият отец е роден под името Робърт Франсис Превост в Чикаго на 14 септември 1955 година и според американските закони, всяко дете, родено на тяхна територия, автоматично получава гражданство. Освен това папата има и перуанско гражданство, което придобива, когато е на просветителска мисия в страната.

Лъв XIV е подал бюлетина по пощата в Чикаго преди междинните избори през ноември.

Папата „е упражнил правото си на глас като гражданин на САЩ" и е правил това „винаги, когато е имал право да го направи", съобщи пресслужбата на Светия престол.

В изявлението се посочва, че той е гласувал и докато е живял в Перу, винаги когато е имал право да го направи.

„Светият отец изразява вярата си в правото и задължението на гражданите да участват в демократичните процеси", добавиха от Ватикана, съобщава БТА.