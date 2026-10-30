Уволненият стратег на Пентагона изнасял секретна информация за Иран и Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уволненият вчера стратег на Пентагона изнасял секретна информация за политиките на САЩ спрямо Иран и Украйна пред двама журналисти. Генерал-лейтенант Брет Силвия сам е признал, че е предавал класифицирани данни на медиите, съобщи Axios.

Вътрешно разследване на Пентагона е установило, че генералът е признал за изтичането на информация във видеозапис, след като се е провалил на четири теста с полиграф. По-късно военният министър Пийт Хегсет го е уволнил, уточнява Fox News.

Силвия е заемал пост в Дирекцията за стратегия, планиране и политика към Обединения комитет на началник-щабовете. Разследващите са установили, че е извършвал „неразрешено разкриване на информация пред медиите".

Изтичането на секретни данни е започнало още през юни 2025 г. и е включвало криптирани съобщения в приложението Signal, както и среща с журналист в заведение в Арлингтън, щата Вирджиния.

Генералът е използвал и собственоръчно написани бележки въз основа на секретен документ, за да разкрие подробности за американската военна помощ за Украйна.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел съобщи в четвъртък, че случаят е предаден на Министерството на правосъдието за евентуално наказателно преследване.

„Класифицираната информация не е лична собственост. Изтичането на такава информация с цел лична, политическа или професионална изгода е предателство на доверието, оказано на хората, натоварени със задачата да я опазват", написа Парнел в социалната мрежа X.

„Ангажиментът ни не беше празно обещание. Обещахме, че ще ви открием, и го мислехме сериозно", добави говорителят.

Отстраняването на Силвия идва на фона на многократните изявления на Тръмп, че обмисля нови военни операции срещу Иран.

Тръмп обеща да „довърши започнатото" в Иран, след като преди осем месеца започна войната съвместно с Израел. Той заяви, че нови удари са възможни след междинните избори в САЩ следващата седмица.

Американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат готови за евентуални нови военни действия след изборите във вторник, както и за възможността Иран да се опита да им отмъсти. Това съобщиха двама дипломати, запознати с разговорите.

По думите им Тръмп все още не е взел окончателно решение за нови удари.