Ято птици разкъса крилото на самолет при излитане от Истанбул

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Ято птици нанесе сериозна повреда на крилото на самолет на турската авиокомпания „Пегасус Еърлайнс“ (Pegasus Airlines) при излитане от летище Истанбул и принуди пилота да предприема аварийно кацане, за да спаси пасажерите, съобщи вестник „Йени Акит“.

Инцидентът е станал, докато самолетът е набирал височина след отделяне на колесниците от пистата за полет към Амстердам, допълва изданието.

Ято птици е пресякло полета на машината, като при сблъсъка с от тях крилото е било частично разрушено до степен, подлагаща на риск продължаването по маршрута.

С навременна реакция пилотът е поискал и получил разрешение от контролната кула за аварийно приземяване обратно на същото летище, където самолетът е бил посрещнат от аварийните екипи и автомобили на пожарната, пише БТА.

Пътниците на повредения самолет са били прехвърлени на друга машина, като въпреки инцидента и с няколко часа закъснение са осъществили своето пътуване до Дания, уточнява вестникът.