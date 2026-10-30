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Двама са открити мъртви в кораб с мигранти край Канарските острови, бебе е в критично състояние

Алексей Гилтяй

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Лодка с мигранти СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

Двама мъже са открити мъртви в кораб с мигранти край Канарските острови, бебе е в критично състояние. На плавателния съд е имало общо 113 мигранти, тръгнали от Гамбия.  

Корабът е достигнал рано тази сутрин испанските Канарски остров, съобщиха испанските спасителни служби, цитирани от Ройтерс.

Плавателният е бил открит на около 37 морски мили южно от малкия остров Йеро, след като късно снощи службите за спешна помощ получили сигнали за бедствие.

Спасителите са извели на брега 110 оцелели, сред които осем жени и осем непълнолетни.

Атлантическият маршрут от Западна Африка до Канарските острови е един от най-смъртоносните миграционни маршрути в света. Всяка година хиляди мигранти предприемат опасното пътуване с претоварени лодки в опит да достигнат испанска територия въпреки бурното море, силните течения и големите разстояния.

Инцидентът идва няколко месеца след кризата с мигрантите в испанския Сеута . В края на юли 2026 г. се стигна до безпрецедентен хаос, след като между близо  80 000 мигранти от Африка пресякоха незаконно границата по море и чрез плуване в рамките на едва 48 часа.

Броят на пристигащите обикновено се увеличава през есенните месеци, когато морските условия по маршрута като цяло са по-спокойни и по-благоприятни за преминаване.

От началото на тази година броят на пристигналите мигранти е намалял в сравнение с 2025 г., но през настоящия месец преминаванията по маршрута рязко са се увеличили. Това оказва допълнителен натиск върху центровете за прием и службите за спешна помощ на някои от Канарските острови, особено на по-малките и по-слабо населените.

По данни на представителството на испанското правителство на Канарските острови броят на пристигналите мигранти на архипелага от началото на годината е намалял с 18% до 11 527 души спрямо същия период на миналата година, съобщава БТА. 

Лодка с мигранти СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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