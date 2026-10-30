Зеленски пристига в Истанбул, за да обсъди сигурността в Черно море с Ердоган

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Украинският президент Володимир Зеленски пристига на работно посещение в Истанбул на 31 октомври по покана на турския президент Реждеп Тайип Ердоган.

Двамата ще обсъдят сигурността в Черно море след зачестилите удари с дронове в района. Зеленски и Ердоган ще говорят и за развитието на двустранните отношения и сътрудничеството между Турция и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, цитирана от БТА.

По-рано днес Русия се оплака, че Украйна е поднови ударите по руски рафинерии и не спазва искането на Доналд Тръмп за спиране на атаките по подобна инфрастуркура. Ударите са продължили след пауза с атака снощи срещу съоръжения в Самарска област, заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

Ердоган продължава диалога както с Русия, така и с Украйна.