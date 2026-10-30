Американският президент Доналд Тръмп върна в графика си отменените предизборни митинги в Айова и Канзас броени дни преди междинните избори за Конгрес на САЩ на 3 ноември, съобщи днес представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

"Митингите отново са в графика! Президентът Тръмп обича своите поддръжници и освен близо 20 предизборни прояви с конферентна връзка в неделя той ще проведе последователно митинги в Канзас и Айова", заяви представителят на Белия дом.

Вчера Тръмп заяви, че не смята за необходимо да посещава Канзас, където сенаторът републиканец Роджър Маршал е изправен пред неочаквано оспорвана надпревара с кандидата на демократите Адам Хамилтън, но бързо промени решението си.

В изборите на 3 ноември ще се разпределят всички 435 места в Камарата на представителите, 33 или 34 от 100 места в Сената и 36 губернатори на щати. Прогнозите сочат оспорвани избори, като има голяма вероятност републиканците на Тръмп да загубят ключови позиции. Очаква се републиканците да влязат в оспорвани битки също и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска, както и в Мисисипи.

Представителят на Белия дом уточни, че графикът на митингите е бил променен, за да бъдат съобразени проявите с наскоро добавените към програмата на президента предизборни срещи с избиратели от дистанция - с конферентна връзка.

Днес Тръмп ще участва в предизборна проява в щата Флорида, като се надява да мобилизира поддръжниците си в щата, където постигна убедителна победа на президентските избори през 2024 г., но където при настоящото предварително гласуване предимство засега имат демократите.

Това ще бъде поредното посещение на Тръмп в щат, в който прогнозите обикновено сочат победа на републиканците, след предизборните му прояви по-рано тази седмица в Мисисипи и Южна Каролина, съобщи БТА.