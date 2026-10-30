САЩ отмениха общата снимка на Г-20 заради отказ на европейци да застанат до Лавров

Решението за отмяна на общата снимка е взето от държавния секретар Марко Рубио

САЩ отмениха плановете за обща снимка на външните министри от Г-20 в Атланта, след като няколко европейски дипломати отказаха да бъдат снимани заедно с руския външен министър Сергей Лавров и заплашиха да напуснат събитието. Това съобщиха американски представители, цитирани от американската телевизия CBS News.

Външните министри на 20-те най-големи икономики в света (Г-20), сред които представители на Русия и Китай, се събират в Атланта на фона на сериозни разногласия заради няколко войни и други глобални кризи, които застрашават международната сигурност и световната търговия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио председателства срещата, която се провежда в петък и събота и ще подготви почвата за срещата на върха на лидерите на Г-20. Тя ще бъде организирана от президента Доналд Тръмп в неговия голф клуб в Маями през декември.

Изглежда малко вероятно участниците да постигнат съгласие по много от най-спорните въпроси, отбелязва медията. Сред тях са конфликтът между Русия и Украйна, войната на САЩ и Израел срещу Иран, американските мита и действията на Китай в Южнокитайско море. Всички тези фактори допринасят за поскъпването на горивата в световен мащаб и създават несигурност за международната търговия.

Американските представители посочват, че основен приоритет на срещата е преодоляването на различията по въпросите, свързани със свободата на корабоплаването, особено в Ормузкия проток, Червено море, Черно море и Южнокитайско море. Обсъжданията ще засегнат Иран, войната между Русия и Украйна, както и отношенията на Китай с по-малките му съседи.

Над срещата обаче тегне и опасността от нова военна намеса на САЩ в Иран, която изостри напрежението в региона, включително в Саудитска Арабия – член на Г-20.

Асошиейтед прес съобщи, че американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат подготвени за евентуални нови военни удари срещу Иран след междинните избори в САЩ във вторник, както и за възможността Техеран да им отвърне.

Някои от държавите в Г-20 са изразили безпокойство от поканата към Русия, която е представена в Атланта от Лавров, на фона на засилените руски атаки срещу Украйна. Китай изпрати заместник-министър на външните работи, докато повечето останали държави са представени от първите си дипломати, съобщават американски представители.

Според американски представители , след като преценил, че спорът около снимката ще отклони вниманието от същинските теми на срещата. Случаят допълнително застрашава перспективите най-големите икономики в света да постигнат съгласие по редица глобални кризи, особено по войната между Русия и Украйна.

Не е ясно дали руският президент Владимир Путин ще приеме поканата на Тръмп за срещата на върха през декември във Флорида. Европейските съюзници на САЩ обаче са обезпокоени от присъствието на Русия, особено след като Тръмп допълнително влоши отношенията с Украйна, като се отказа от налагането на нови санкции срещу Москва и временно ограничи логистичната и разузнавателната помощ за Киев.

Руското външно министерство се оплака от проблеми с издаването на визи за делегацията, които били разрешени едва в последния момент. Според говорителката на ведомството Мария Захарова тези затруднения създали впечатлението, че „не всички във Вашингтон са доволни" от присъствието на Лавров.

Тя заяви, че руският външен министър ще използва срещата, за да настоява за „бърза реформа на глобалните икономически институции" и да представи руската визия за „многополюсен свят".

Лавров рядко е посещавал държави членки на НАТО, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и срещу Москва бяха наложени тежки санкции. Присъствието му в Атланта вероятно ще създаде както вътрешнополитически проблеми за Тръмп само дни преди междинните избори в САЩ, така и напрежение сред западните участници в Г-20. Това коментира Иън Кели, който беше посланик на САЩ в Грузия по време на първия президентски мандат на Тръмп.

„Изглежда политически неразумно да го поканиш", заяви Кели, който в момента преподава международни отношения и дипломация в Северозападния университет край Чикаго.

По думите му много републикански конгресмени, които и без това се опасяват, че партията им може да загуби мнозинството си в Конгреса, са „раздразнени" от помирителния подход на Тръмп към Путин. Демократите пък могат да използват поканата, за да атакуват републиканците преди вота във вторник.

Според Кели присъствието на Лавров почти сигурно ще попречи на усилията на Г-20 за изработване на единна позиция по войната между Русия и Украйна.

„Това определено ще отслаби посланието, което поне западните членове искат да отправят", каза той.

Украйна, която не е член на Г-20, но беше канена на предишни подобни срещи, тази година не получи покана. Американските представители обясниха, че съзнателно са решили да включат само официалните членове на групата.

Сред поканените в Атланта липсва и Южна Африка – един от основателите на Г-20 и единствената африканска държава в групата. Страната е въвлечена в няколко остри спора с администрацията на Тръмп. Миналата година, когато председателстваше Г-20, тя беше бойкотирана от високопоставени американски представители, сред които Тръмп и Рубио.

Южна Африка заяви в петък, че отсъствието й от срещата не е по нейно желание.

„Последователно поддържаме позицията, че неучастието ни не е доброволно", заяви пред Асошиейтед прес Финдиле Кунене, говорител на южноафриканския външен министър Роналд Ламола.

Кунене приветства подкрепата на други членове на Г-20, изразили резерви към изключването на страната, и заяви, че Южна Африка е готова да участва „при равни условия с останалите членове", когато Великобритания поеме председателството на групата догодина.

От Държавния департамент на САЩ заявиха, че Рубио разглежда срещата като възможност за „насърчаване на практическото сътрудничество по общите икономически предизвикателства и предизвикателствата пред сигурността". Основната му цел е държавите да търсят решения на „геополитическите кризи, които предизвикват сътресения в световната икономика". Сред приоритетите са заплахите за свободата на корабоплаването, енергийната и продоволствената сигурност, както и запазването на веригите за доставки на критично важни минерали.