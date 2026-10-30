Великобритания разследва "Мета" за "експлоататорски условия" на издатели и рекламодатели

Британският орган за защита на конкуренцията разследва компанията „Мета" (Meta) заради съмнения, че налага „експлоататорски условия" на издатели и рекламодатели в нарушение на правилата за конкуренцията, предаде ДПА.

Конкурентният и пазарен орган на Великобритания (Competition and Markets Authority – CMA) заяви, че търговските условия на компанията майка на Фейсбук могат да ѝ позволят да получава достъп до съдържание от сайтовете на новинарски издатели и да го използва за разработването и предлагането на собствени продукти и услуги.

Промените в условията, които компанията планираше да въведе през следващия месец, но впоследствие отложи, биха ѝ позволили да използва събраното съдържание за функциите си с изкуствен интелект, без издателите и другите засегнати компании да имат възможност да избират дали и как то да бъде използвано.

Ръководителката на регулатора Сара Кардел заяви, че институцията е започнала бързо разследване след получени сигнали от новинарски издатели и други компании. Според органа задължаването на издателите и компаниите за съдържание да приемат тези условия може да представлява незаконно налагане на несправедливи търговски условия на хиляди британски предприятия.

Преди десетина дни "Мета" бе глобена с рекордните 25 милиарда долара в САЩ заради „лъжи" относно поверителността на потребителските данни на потребителите си.

Компанията, която стои зад Facebook, Instagram и WhatsApp, получи най-голямата глоба в историята си заради своите бизнес практики.

Съдия в Ню Мексико постанови "Мета" да плати 25 милиарда долара глоба. Решението идва след двуседмичен съдебен процес по-рано тази година, по време на който стана ясно, че в продължение на години компанията е лъгала обществеността относно начина, по който борави с данните на потребителите във Facebook.

„Лъжите надхвърлят практиките на Facebook по отношение на данните", заяви съдията, като добави, че те засягат „самата същност на основните бизнес практики на Facebook", съобщава ВВС.

Разследването във Великобритания ще установи дали „Мета", която притежава също „Инстаграм" (Instagram) и „Уотсап" (WhatsApp), има господстващо положение на пазара и дали предложените условия нарушават Закона за конкуренцията от 1998 година.

„Дигиталните платформи играят важна роля, като помагат на британските компании да достигат до милиони клиенти по света. Но когато дадена компания има господстващо положение, тя не трябва да го използва, за да налага несправедливи условия", заяви Кардел. Тя добави, че регулаторът ще работи за бързо и удовлетворително разрешаване на случая.

Говорител на „Мета" заяви, че няма основания за разследване за нарушение на конкуренцията. По думите му компанията вече е поела ангажимент да не променя условията си, без да се консултира с издателите и другите заинтересовани страни, и приветства възможността да обясни подхода си пред регулатора.