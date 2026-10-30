В Италия жените чакат 300 дни, преди да се омъжат отново, мъжете - нито ден

Сенаторка иска промяна на закон от времето на Мусолини

Представете си следната ситуация: една жена се развежда, среща нова любов и решава да се омъжи отново. В Италия обаче законът може да й каже да почака още 300 дни. Ако същата ситуация се отнася до мъж, той може да се ожени повторно дори на следващия ден. Тази разпоредба все още съществува в италианското законодателство.

Става дума за член 89 от Гражданския кодекс, озаглавен „Временна забрана за сключване на нов брак". Той предвижда, че жената не може да сключи нов брак, преди да са изминали 300 дни от разтрогването, анулирането или прекратяването на гражданското действие на предишния й брак. За мъжете подобно ограничение не съществува.

Сега тази разпоредба отново е в центъра на общественото внимание, след като сенаторката от центристката партия „Италия Вива" Рафаела Пайта внесе законопроект за нейното пълно премахване. Пайта определя действащото правило като анахронично и основано на стереотипи за жените. Според нея то ограничава личната свобода и правото на жената сама да решава кога да започне нов етап от живота си. Сенаторката призовава и останалите политически сили да подкрепят инициативата, за да бъде премахната тази разлика в третирането на двата пола.

В действителност този закон съществува от 1942 г. Тогава, по време на фашисткия режим на Бенито Мусолини, е приет италианският Граждански кодекс, в който е включен и въпросният член 89.

Зад привидно странното правило стои конкретна юридическа и биологична логика. В миналото законодателят се е опитвал да предотврати възможността да възникнат съмнения кой е бащата на дете, заченато по време на първия брак, но родено след неговото прекратяване, когато майката вече има нов съпруг.

Този проблем има дори специално латинско наименование -turbatio sanguinoso, което буквално може да се преведе като „смесване на кръвта". Идеята е да се избегне объркване при установяването на произхода на детето и съответно на неговото бащинство.

Така се ражда и периодът от 300 дни , приблизително десет месеца, който трябва да гарантира, че няма да има съмнение дали детето принадлежи към предишния или към новия брак.

В онези времена възможностите за установяване на биологичното бащинство са били изключително ограничени. Днес обаче генетичните изследвания и ДНК тестовете позволяват подобни въпроси да бъдат разрешени с висока степен на точност. Именно затова противниците на старата разпоредба поставят под съмнение необходимостта от нейното запазване. Член 89 не е останал напълно непроменен през годините. През 1975 г., с реформата на италианското семейно право, разпоредбата е преработена. През 1987 г. са въведени допълнителни изключения, които правят възможно в определени случаи жената да сключи нов брак преди изтичането на 300-дневния срок.

Днес забраната не се прилага при някои хипотези, свързани с предходна съдебна или доброволна раздяла, както и при определени случаи на обявяване на брака за недействителен. Освен това съдът може да разреши нов брак, когато е категорично установено, че жената не е бременна, или когато съдебно решение доказва, че съпрузите не са живели заедно през съответния период.

Ако жената е бременна, забраната отпада след приключване на бременността. Тези изключения обаче не променят основния принцип: ограничението е насочено единствено към жените.

Предложението на Рафаела Пайта цели да премахне изцяло член 89, а не просто да съкрати срока или да разшири списъка с изключения. Така жените ще могат да сключват нов брак при същите условия като мъжете, без да се налага да чакат 300 дни след края на предишния си съюз.

Засега обаче става дума за законопроект, а не за вече приета законова промяна. Той трябва да премине през парламентарната процедура и да получи одобрението на двете камари на италианския парламент, преди да може да влезе в сила.