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Полиция влезе в Министерството на строителството в Сърбия след сигнал за унищожаване на документация

Алексей Гилтяй
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Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

"Криминална полиция" към сръбското Министерство на вътрешните работи влезе в сградата на Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата и иззе документи, предават сръбските медии.

За акцията потвърди министър Александра Софрониевич, която е била извикана във ведомството по време на заседание на кабинета.

Това става само няколко дни след победата на студентското движение на парламентарните избори, свалили от власт Александър Вучич след масовите протести в цяла Сърбия през последните три години. Те започнаха след срутването на козирката на гарата в Ниш, при което загинаха общо 16 души.

Според изявлението министерството е осигурило безпроблемно действие на компетентните органи и е оказало пълно съдействие в рамките на предписаните от закона задължения. След загубата Вучич заяви, че в Сърбия се провежда открит терор по улиците от страна на победителите в избoрите, който според него те наричат ​​„освобождение на медиите" .

Криминалистите са действали по сигнал, че се унищожава документация и по нареждане на Първа основна прокуратура.

Студентската листа, която спечели мнозинство на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, призова да бъде докладвано, ако във ведомства и институции има опити за унищожаване на документация.

Предишният министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич подаде оставка дни след трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на жп гарата и 16 души загинаха.

Весич не пое вина за инцидента, но е един от подсъдимите по делото, което все още не е влязло в съдебната зала.

Александър Вучич СНИМКА: Екс/ @RksNews

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