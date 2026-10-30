"Не вдигайте шум" - Пентагонът мъмри Европа за тона към Путин (Обзор)

Топслужител от военното министерство дал пример за вредна риторика с думите, че Русия е "като плъх в ъгъла"

Страни от НАТО, сред които Литва, Латвия и Естония, са били смъмрени от представители на Пентагона заради тона им към Русия, разкри Ройтерс. Четирима източници обясниха пред изданието, че риториката на някои евролидери относно заплахата, която Кремъл представлява, е подкопала сигурността на Стария континент. Не е ясно дали други държави освен балтийските са получили съобщения с призив да контролират изявленията си.

Исканията на САЩ идват в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп отново се пробва да свика преговори за край на войната в Украйна. Последните действия включваха стимули за Русия -

включително облекчаване на санкциите,

както и натиск върху Украйна да спре атаките си срещу руската енергийна инфраструктура.

“Частните разговори между съюзниците са точно това - частни, така че няма да коментираме тези твърдения”, коментира служител на Пентагона за разговорите с балтийските страни.

Сред коментарите, които са привлекли вниманието на американските служители, са предположенията на някои евролидери, че Русия е притисната в ъгъла и става все по-отчаяна, тъй като напредването ѝ в Украйна се забавя, поясни един от източниците.

Според твърденията Елбридж Колби - зам.-министърът на отбраната на САЩ, който ръководи политиката в Пентагона, е бил един от служителите, предали посланието. Колби е и ключова фигура в настоящия преглед на числеността на американските войски в Европа.

Посланията на САЩ отразяват дебат в НАТО за това как публично да се отговори на заплахата от Русия. Някои представители твърдят, че подчертаването на заплахата би могло да е в полза на Кремъл, който според тях се стреми да всее страх и да подкопае подкрепата за Украйна. Според други европейските правителства трябва да бъдат прозрачни, за да покажат на своите граждани, че са необходими жертви и ресурси, за да стои Москва надалеч.

Един от източниците обясни, че Колби наскоро е казал на един балтийски държавен служител, че не бива руснаците да се “дразнят”. И посочи, че Колби е дал като пример за вредна риторика публичните изказвания на европейци, които твърдят, че Русия е “притисната в ъгъла като плъх”.

Макар че не се посочва конкретно за кое изявление е говорил Колби, в края на септември именно естонският премиер Кристън Мичъл нарече Владимир Путин “плъх в ъгъла” и намекна, че той прибягва до саботажи в Европа, тъй като Русия все повече затъва в Украйна.

“Ние ви помагаме. Американците са тук”,

каза друг европейски служител, описвайки скорошните частни съобщения от Пентагона. В тях пишело още: “Просто не бъдете шумни. Не вдигайте шум”.

Призивът идва на фона на предупреждения от западните разузнавания за засилване на руските саботажи в Европа - обвинения, които Москва отрича. В същото време Вашингтон обсъжда бизнес сделки с Русия и преразглежда военното си присъствие в Европа, което може да доведе до голямо съкращаване на американските войски. Причината - САЩ настояват европейците да поемат повече отговорност за отбраната си.