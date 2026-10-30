"Убиха ни" - след 33 г. "Новая газета" падна жертва на руската цензура (Обзор)

Изданието спира работа на 9 ноември

Руският независим вестник “Новая газета” обяви, че прекратява дейността си, и посочи натиска от страна на властите като основна причина. Това съобщи главният редактор Сергей Соколов във видео, публикувано в Ютюб в петък.

В средата на октомври властите в Русия задържаха Соколов и го разпитваха след обиск в дома му. “Руските спецслужби принудиха редакционния екип да прекрати работата си”, каза още Соколов във видеото.

От началото на войната в Украйна Русия въведе цензура, напомняща съветската, което принуди по-голямата част от независимите журналисти да избягат в изгнание. “Новая газета”, която е един от малкото останали пристани на независимата журналистика в Русия, е класифицирана от Москва като “чуждестранен агент” - етикет, който се ползва за потискане на инакомислието.

“Новая газета” беше убита… На 9 ноември ще угасим светлините в нашия дом, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем”, каза още Соколов.

По-рано т.г. един от журналистите на вестника - Олег Ролдугин, беше арестуван след обиск в редакцията. Срещу него бяха повдигнати обвинения по закон, който се отнася до незаконното използване и съхранение на лични данни. Повече подробности за обвинението му не бяха предоставени, а според държавната информационна агенция РИА Ролдугин е пледирал, че е невинен.

Ролдугин очаква съдебен процес, като в момента се намира под домашен арест, който е удължен до 10 ноември. Кремъл засили репресиите срещу независимите медии след началото на войната си срещу Украйна през февруари 2022 г., а непосредствено след това “Новая газета” намали издателската си дейност в Русия.

В същата година властите отнеха медийния ѝ лиценз. Тогавашният главен редактор на вестника Дмитрий Муратов стана сълауреат на Нобеловата награда за мир през 2021 г. за “усилията си за защита на свободата на изразяване” начело на вестника. През юни 2022 г. той продаде нобеловия медал на търг в Ню Йорк за рекордните 103,5 млн. долара. Сумата беше дадена на УНИЦЕФ за подпомагане на децата и семействата, засегнати от войната в Украйна, а купувачът остана анонимен.

Историята на “Новая газета” започва през 1993 г. - малко след разпадането на СССР. Сред основателите ѝ е Муратов, а последният съветски лидер Михаил Горбачов помага с финансирането, като отделя за вестника част от парите от собствения си “Нобел” за мир.

Изданието става известно с разследвания за корупция, изборни измами и нарушения на човешките права. Важен момент в работата му е и отразяването на войните в Чечня.

През годините шестима журналисти и сътрудници на “Новая газета” са убити. Сред тях е Анна Политковская, известна с репортажите си за войната и нарушенията на човешките права в Чечня. Тя беше убита на 7 октомври 2006 г. Когато получи “Нобел” за мир, Муратов го посвети именно на загиналите си колеги.

Краят на вестника не засяга отделното издание “Новая газета Европа”, създадено през април 2022 г. от журналисти, избягали от Русия след началото на войната. Базираната в Рига медия продължава да работи, въпреки че Кремъл я обяви за “нежелана организация”, с което на практика забрани дейността ѝ на територията на Русия.

