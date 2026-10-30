Иззети 700 000 евро са изчезнали на летище в Румъния, обирджите пробили чувала с парите

Иззети 700 000 евро са изчезнали от митница в Румъния, а обирджите пробили чувала с парите. Това става ясно от разледването обира на летище „Хенри Коанда" („Отопени"), който изглежда като изваден от филмов сценарий, съобщават местните медии.

На 9 януари жена и дъщеря ѝ пристигат на летището с частен самолет от Дубай. По време на митническата проверка властите откриват недекларирани около 700 000 евро. Банкнотите са запечатани в чувал от от митнически служител и прибрани в сейфа за пътници на летището.

Три месеца по-късно митническите органи са съставили доклад, в който се посочва, че парите не се съхраняват при подходящи условия. Въпреки това, след този доклад не са предприети никакви мерки за коригиране на ситуацията.

На 23 октомври друг митнически служител проверява предметите и забелязва, че чувалът вече няма първоначалния си обем или тегло. При оглед е отрит необичаен шев на дъното на чувала, като най-вероятно чувалът е бил отворен и впоследствие зашит отново, без да бъде нарушена основната му форма. При проверката на чувала вътре са открити само една банкнота и няколко листа хартия.

Митническите органи са уведомили полицията, а разследващите сега трябва да установят кой е имал достъп до парите и как те са изчезнали. Помещението, където са били съхранявани парите, не е имало камери за видеонаблюдение. но коридорът за достъп обаче е бил под наблюдение, пише БТА. Полицията тепърва ще се опитва да разплете мистерията.

Паралелно с това тече вътрешно разследване, за да се провери спазването на процедурите и да се определи отговорността на лицата, които са имали достъп до въпросното помещение.