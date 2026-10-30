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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23838177 www.24chasa.bg

Китайски шпиони следили шефа на Nvidia Дженсън Хуанг

Емили Стоичкова
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Дженсън Хуанг, основател и главен изпълнителен директор на NVIDIA

Доналд Тръмп бил запознат с информацията, но не предприел действия

Китайски шпиони са се опитали да събират информация за главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг чрез близките му контакти с ръководител на сингапурска компания за центрове за данни. Американското разузнаване установило, че високопоставена служителка е предавала информация на китайски представители в Пекин, съобщава „Ню Йорк таймс".

Служителката е идентифицирана като Алис Хуанг от компанията Megaspeed International. Тя е била в близки отношения с технологичния шеф и дори е била снимана с него през 2024 г.

Според изданието американските разузнавателни служби са запознали президента Доналд Тръмп с информацията, но той не е предприел действия.

От Nvidia отхвърлили твърденията в публикацията. В свое изявление от компанията посочили, че Дженсън Хуанг разговаря с хиляди ръководители на клиентски компании всяка година и контактите му с Алис Хуанг не са необичайни, информира ABC News. 

Китайското външно министерство също отрекло обвиненията. Говорителят Гуо Дзякун ги определил като „неоснователни и чисто клеветнически нападки срещу Китай".

Белият дом не е отговорил на запитване на медията за коментар.

Дженсън Хуанг е близък съюзник на Тръмп и го е съветвал в надпреварата за изкуствен интелект с Китай. През януари тази година той убедил президента да разреши продажбата на усъвършенствани чипове на Китай срещу условието американското правителство да получава 25% от печалбата.

През септември Хуанг присъства на държавната вечеря в Белия дом с китайския президент Си Дзинпин, както и на среща на Тръмп с представители на технологичния сектор. Самият американски президент притежава акции на Nvidia.

Дженсън Хуанг, основател и главен изпълнителен директор на NVIDIA

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