Въоръжена групировка спря крана на основния тръбопровод на Либия

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Въръжена групировка спря крана на основния тръбопровод на Либия "Хамада", който свързва едноименното петролно находище с най-голямата рафинерия в страната - "Зауия".

По този начин е прекъснато снабдяването със суров петрол, съобщи либийската Национална петролна корпорация (НОК), цитирана от Ройтерс.

Това е вторият случай този месец, в който въоръжена групировка прекъсва снабдяването със суров петрол на преработвателния комбинат. Това откроява нарушения ритъм на работа на либийския петролен сектор, отбелязва Ройтерс.

Хаосът в страната продължава, като Либия остава разделена на западна част с правителство в Триполи, ръководено от Абдел Хамид Дбейба и източна част подкрепена от Либийската национална армия на ген. Халиф Хафтар и парламента в Бенгази. В африканската държава действат множество военни групировки от различни племена.

"НОК предупреди, че продължителното спиране на потока на суров петрол неизбежно ще доведе до загуба на приблизително 15 000 барела суров петрол дневно, предназначени за снабдяването на рафинерията "Зауия", се посочва в изявление на корпорацията.

НОК призова Службата за охрана на петролните съоръжения, която отговаря за сигурността на либийските петролни находища, да съдейства за отварянето на тръбопровода.

Рафинерията "Зауия" има капацитет за преработка на 120 000 барела петрол дневно и е свързана и с петролното находище "Шарара", чийто производствен капацитет е 300 000 барела дневно.

Добивът на петрол в Либия многократно е бил прекъсван по политически и технически причини след въстанието срещу Муамар Кадафи през 2011 г. Петролният сектор е основният източник на приходи за страната, като представлява приблизително 90% от нейната икономика.