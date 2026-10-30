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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23838294 www.24chasa.bg

Откриха детска порнография в склад на бащата на Меган Маркъл

Емили Стоичкова
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Томас Маркъл

Шокиращи материали с детска порнография са открити в складово помещение в Мексико, наето от бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл. За находката съобщава британският „Дейли мейл", след като негови журналисти получили достъп до помещението заради неплатен наем.

Складът се намира в Росарито Бийч, близо до бившия дом на 82-годишния Томас Маркъл. Сред откритите материали имало книги за педофилия, списания с изображения на сексуално насилие над деца, както и снимки на голи азиатски жени.

Случаят идва на фона на друго разследване срещу бащата на Меган Маркъл във Филипините. То започнало, след като синът му Томас Маркъл-младши твърдял, че открил голямо количество детска порнография в дома на баща си в курортния град Себу.

Томас Маркъл отрича обвиненията и твърди, че не притежава подобни изображения. Преди това той ги определи като „болезнени лъжи".

Томас Маркъл

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