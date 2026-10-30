Пентагонът отказа разследване на прекъсванията на Starlink и Starshield в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният инспекторат на Министерството на отбраната на САЩ отказа да започне разследване на прекъсванията и ограниченията в работата на сателитните комуникационни системи Starshield и Starlink на SpaceX в Украйна. Решението е в отговор на искане на група американски сенатори от Републиканската и Демократическата партия, съобщава CNN.

По-рано този месец девет сенатори, сред които републиканецът Том Тилис и демократката Жан Шахин, изпратиха писмо до генералния инспектор на Пентагона с настояване за „незабавно разследване" на проблемите с военната система Starshield и търговската услуга Starlink.

През последните седмици Киев беше изненадан от въведените ограничения на скоростта, за които според официални представители украинската страна не е била предварително уведомена. Проблемите сериозно затрудниха отбранителните способности на страната.

В писмо от вторник генералният инспектор на Пентагона Плат Моринг посочва, че въпросите на сенаторите относно ограниченията и последиците от тях трябва да бъдат отправени към Военновъздушните сили и Космическите сили на САЩ.

„Те са в по-добра позиция да разгледат въпросите, повдигнати във вашето писмо, и да координират отговорите на Министерството на отбраната", пише Моринг. Писмото му беше разпространено първо от Асошиейтед прес.

Решението предизвика реакцията на сенаторката Жан Шахин. В сряда тя заяви, че е „обезпокоително, че генералният инспектор очевидно е решил да не разследва прекъсванията на сателитните комуникации, на които Украйна разчита, за да защитава цивилното си население".

Шахин посочи, че администрацията на Доналд Тръмп и SpaceX са представили противоречиви обяснения за причините за прекъсванията. Според нея те са отслабили отбраната на Украйна и са изложили американския персонал в страната на ненужен риск.

„Необходим е независим контрол и проверка, за да се установи кой носи отговорност и да се предотврати повторение на подобна ситуация. Настоятелно призовавам генералния инспектор да проведе пълно разследване", заяви сенаторката от Ню Хемпшир.

Говорителката на службата на генералния инспектор Моли Халпърн обясни, че ведомството е разгледало внимателно искането на Конгреса и е преценило, че повдигнатите въпроси могат да бъдат разгледани най-добре от Министерството на отбраната.

„Ако се появи нова информация, може да преразгледаме решението си", добави тя.

Проблемите със Starshield възникнаха на фона на напрежението около американската подкрепа за Украйна. Това се случи, след като администрацията на Тръмп заплаши да ограничи достъпа на Киев до разузнавателна информация, използвана при украинските удари срещу руски петролни рафинерии. Междувременно президентът Доналд Тръмп сключи сделка за закупуване на руски дизел и облекчаване на санкциите срещу Москва.

Скоростта на връзката беше напълно възстановена едва в събота, но все още няма яснота кой е взел решението за въвеждането на ограниченията.

Тръмп заяви, че няма отношение към случилото се. Междувременно част от обвиненията в САЩ бяха насочени към милиардера Илон Мъск – близък съюзник на президента и ръководител на SpaceX. Остават въпросите дали Мъск би могъл самостоятелно да ограничи работата на военната система без знанието или одобрението на американското правителство.

В неделя Мъск изглежда потвърди, че SpaceX е ограничила скоростта на Starlink, но подчерта, че военната система Starshield е отделна услуга.

В публикация в социалната мрежа X той обвини украинските военни, че нарушават условията за ползване на Starlink, като използват услугата за „офанзивни удари с дронове с цел убиване на хора".

„Тази вратичка беше затворена миналата седмица", написа Мъск. Той допълни, че Starshield е различна система, която се контролира от правителството на САЩ, и че решенията за използването ѝ зависят от американските власти.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Сергий Стерненко отхвърли обвиненията на Мъск, че Украйна използва търговската услуга Starlink за атаки срещу хора.

По думите му ограниченията на скоростта и недостъпността на услугата над руска територия правят Украйна „физически неспособна" да използва търговската Starlink за удари с дронове със среден и голям обсег в Русия.

Стерненко, който преди това е бил съветник в украинското Министерство на отбраната, отрече и останалите твърдения на Мъск.

„Като човек, участвал в този процес в Министерството на отбраната, мога категорично да заявя, че това не е вярно", заяви той.