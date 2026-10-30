ЕС и Канада ще уточнят формата на по-тясното си асоцииране до 2027 г.

Европейският съюз и Канада се договориха да задълбочат стратегическото си партньорство и до срещата на върха през 2027 г. да изяснят каква форма може да приеме по-тясното асоцииране на северноамериканската държава със Съюза, без тя да става пълноправен член. Това става ясно от съвместно изявление, публикувано след двудневната среща на върха в Монреал, предаде Ройтерс.

Двете страни обявиха нови инициативи за укрепване на сътрудничеството в енергетиката, отбраната, изкуствения интелект и доставките на критични суровини. Целта е да намалят зависимостта си от САЩ и Китай в стратегически сектори, информира БТА.

Европейският съюз и Канада определиха новата инициатива като „съюз за бъдещето", който ще обхваща сигурността и отбраната, икономическия растеж и заетостта, устойчивото развитие и контактите между гражданите.

„Връзката между Европейския съюз и Канада ще бъде най-близката, най-дълбоката и най-уникалната, която съществува", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на разговорите с канадския премиер Марк Карни, съобщи ДПА.

Карни определи партньорството като усилие за укрепване на устойчивостта в области като изкуствения интелект, енергетиката, критичните суровини и квантовите технологии.

„Работим за постигане на възможно най-задълбочено партньорство, без да се стига до пълноправно присъединяване", заяви канадският премиер. Той добави, че резултатът от това може да бъде превръщането на Канада в първата асоциирана държава към ЕС.

Една от основните области на сътрудничество ще бъде енергийната сигурност. ЕС и Канада ще проучат възможностите за износ на канадски втечнен природен газ за Европа. Предвижда се и модернизиране на споразумението за ядрено сътрудничество между Канада и Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Двете страни ще работят и за улесняване на европейските инвестиции в разработването на канадски находища на суровини. Особено внимание ще бъде отделено на критичните суровини, включително редкоземните елементи, които са от значение за производството на електромобили, полупроводници, батерии, технологии за чиста енергия и отбранителната промишленост.

По данни на ЕС вносът на такива суровини от Канада е нараснал с 62% между 2024 и 2025 г.

Брюксел и Отава планират да намалят търговските пречки, да насърчат инвестициите и да гарантират надеждни доставки на стратегически стоки. Предвижда се сключването на ново споразумение за цифрова търговия, което да улесни трансграничната стопанска дейност.

Търговията със стоки и услуги между ЕС и Канада е нараснала с 80% между 2016 и 2025 г. Северноамериканската държава е свързана със Съюза чрез Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA), което се прилага временно от 2017 г., но все още не е влязло изцяло в сила заради липсата на ратификация от някои държави членки. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, включително по въпросите на регулирането и сигурността. Предвижда се взаимно улесняване на достъпа до цифровите пазари, облачните услуги, услугите с изкуствен интелект и свързаната с тях инфраструктура. Канада ще бъде включена и в европейската инфраструктура за високопроизводителни изчисления.

В областта на образованието и научните изследвания се предвижда по-тясно участие на Канада в програмата на ЕС „Еразъм+". Двете страни ще работят за премахване на пречките пред квалифицираните работници и изследователите, както и за по-лесно признаване на професионалните квалификации.

В четвъртък председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС и Канада продължават да проучват възможността северноамериканската държава да стане първият „асоцииран член" на Съюза.

Според ДПА идеята предвижда по-тясна координация на политиките и административните структури, както и възможности за обмен между парламентите и съдебните институции.

В окончателното съвместно изявление обаче не фигурира понятието „асоцииран член". То няма правно определение и среща съпротива от Германия и няколко други държави членки. Германският канцлер Фридрих Мерц настоява терминът да не се използва без предварително обсъждане с останалите страни в ЕС. Според германското правителство допълнителна причина за предпазливост е, че понятието вече се използва във връзка с процеса на присъединяване на Украйна към Съюза.

По повод срещата Мерц написа: „Днес ние – Европейският съюз и Канада – поставяме началото на нова глава в отношенията си", съобщи ДПА.

Плановете на ЕС и Канада предвиждат разширяване на сътрудничеството в отбраната, киберотбраната и защитата на критичната инфраструктура.

Двете страни потвърдиха и подкрепата си за Украйна. Канада вече участва в европейска кредитна програма за съвместни отбранителни поръчки и ще се включи и в заема на ЕС за подпомагане на страната, която е подложена на руска военна агресия.

Сближаването между Брюксел и Отава вероятно ще бъде следено с особен интерес от Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп определи идеята за асоциирано членство на Канада в ЕС като нелепа. Той предупреди, че ако задълбочаването на отношенията засегне американските интереси, САЩ могат да го разглеждат като „враждебен акт" и да наложат високи мита или да прекратят търговията с Европа в редица области.