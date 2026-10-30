Израел разруши домовете на двама палестинци, убили двама войници на Западния бряг

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Израелската армия разруши домовете на двамата палестинци, убили двама израелски войници при нападение на контролно-пропускателен пункт в град Хеброн на окупирания Западен бряг на 23 октомври. Разрушаването е част от мащабна военна операция, която вече е довела до принудителното разселване на над 3000 палестинци, предаде Ройтерс.

След нападението, при което двамата извършители бяха убити, израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да започне мащабна операция в районите около контролно-пропускателния пункт. Военните действия предизвикаха протести сред местните палестинци.

Палестински представители обвиниха Нетаняху, че използва операцията, за да спечели обществена подкрепа преди парламентарните избори в Израел във вторник. Израелското правителство отхвърля тези твърдения и посочва, че действията на армията са отговор на нападението срещу войниците, съобщава БТА.

В съобщението си за разрушаването на жилищата израелската армия заяви, че ще „продължи да действа превантивно и настъпателно", за да предотвратява нападения на Западния бряг и да „защитава жителите на района".

По информация на местни жители в двете разрушени днес къщи са живели съпругите и децата на нападателите. През последната седмица обаче израелските военни са принудили палестинците да напуснат района.

След нападението армията е разрушила и други жилищни сгради, магазини, пътища и фабрики в Хеброн, съобщават местните власти. Точният мащаб на разрушенията обаче остава неясен.

Израелските сили са блокирали повечето входове към града, ограничавайки сериозно придвижването на палестинците. Сред засегнатите са и хора, които се нуждаят от медицинска помощ.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви тази седмица, че разселването на местните жители поражда „сериозни опасения за ненужно и непропорционално използване на сила". Той предупреди също, че заплахите за опразване и заличаване на цели квартали пораждат сериозни опасения за етническо прочистване.

При управлението на Нетаняху еврейските селища на Западния бряг се разширяват бързо. ООН и повечето държави ги смятат за незаконни, но Израел оспорва тази позиция.

В същото време при управлението на дясната коалиция на Нетаняху рязко са се увеличили случаите на насилие срещу палестинци, извършвани от радикално настроени еврейски заселници.

Очевидци на Ройтерс са документирали днес подобен инцидент в селището Кафр Малик, близо до Рамала. На кадрите се вижда как еврейски заселници блъскат палестинци и пречат на земеделските стопани да приберат маслиновата си реколта. На мястото са присъствали и израелски военнослужещи.

Израелската армия съобщи, че се е отзовала на сигнали от еврейски заселници, според които палестинци са хвърляли камъни по тях. Военните заявиха, че са арестували двама палестинци.

Армията обаче не коментира съобщенията за нападения на заселници срещу палестинци. Очевидец, цитиран от Ройтерс, който е бил на мястото, заяви, че не е видял палестинци да хвърлят камъни.

Нападенията зачестяват по време на сезона за събиране на маслини в палестинските територии, който започва в края на септември и продължава до ноември. Според израелската правозащитна организация „Йеш Дин" към 23 октомври са регистрирани най-малко 135 случая на физическо насилие, свързани с прибирането на маслиновата реколта.