Русия преговаря за строеж на атомни централи в 4 африкански държави

Русия преговаря с четири африкански държави за изграждането на големи атомни електроцентрали и е готова да предлага ядрени мощности с различен капацитет и конфигурации. Това заяви ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

По думите му компанията обсъжда изграждането на големи АЕЦ с Уганда, Гана, Етиопия и Египет. Лихачов подчерта, че подходът на „Росатом" е съобразен с особеностите на всяка държава и партньорството не се ограничава до изпълнението на един-единствен проект, съобщава БТА.

Ядреното сътрудничество беше сред основните теми на третата среща на върха Русия – Африка, проведена тази седмица в Москва. Във форума участваха представители на около 50 африкански държави, сред които държавни и правителствени ръководители. Срещата на върха се провежда от 2019 г. и е част от усилията на Москва да задълбочи политическите и икономическите си отношения с африканския континент.

След форума руският президент Владимир Путин заяви, че африканските страни проявяват силен интерес към изграждането на атомни електроцентрали, малки ядрени технологии, както и към използването на ядрената енергия в медицината и селското стопанство.

Лихачов съобщи още, че девет африкански държави са изразили значителен интерес към технологията на „Росатом" за плаващи атомни електроцентрали. Компанията я представя като възможност за крайбрежните страни да навлязат в ядрената енергетика. По думите му по този въпрос се водят подробни преговори с Египет, Танзания, Того и Намибия.

В момента Африка разполага само с една действаща атомна електроцентрала – АЕЦ „Кьоберг" в Южна Африка. Тя е изградена с френска технология и е въведена в експлоатация в средата на 80-те години на миналия век.

Междувременно „Росатом" изгражда първата атомна електроцентрала в Египет – АЕЦ „Ел Дабаа", която ще разполага с четири реактора. Обсъжда се възможността броят им да бъде увеличен до шест.