ООН: Закриването на „Новая газета“ е опустошителен удар

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Закриването на руския вестник „Новая газета“ е поредният опустошителен удар за независимите медии в Русия. Това заявиха от ООН, предаде Франс прес.

„Дълбоко съм загрижен и натъжен от днешното съобщение на високо уважавания и силно независим вестник „Новая газета“, че е бил принуден да затвори – поредният опустошителен удар по оставащите независими медии в Руската федерация“, заяви в изявление върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

По-рано „Новая газета“, исторически рупор на независимата преса в Русия, обяви, че прекратява дейността си под натиска на руските власти.

По-рано този месец главният редактор Сергей Соколов беше разпитан, а руските власти претърсиха дома му в рамките на наказателно дело срещу един от колегите му, съобщава БТА.

Откакто изпрати войски в Украйна, Русия въведе строга цензура, напомняща за ограниченията от съветската епоха, което принуди по-голямата част от независимите журналисти да избягат в изгнание.

„Новая газета“, създадена през 1993 г., е обявена от руските власти за „чуждестранен агент“ – правна квалификация, използвана за заглушаване на всякакво инакомислие.